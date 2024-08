Alla scoperta del fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 –delinaldeldi. L’avvio della nuova stagione è fissato per lunedì 16 settembre e sarà anticipato dal tradizionale ciclo di corsi gratuiti che, da lunedì 2 settembre a giovedì 12 settembre, permetteranno a uomini e donne a partire dai sedici anni di età di mettersiprova tra varie disciplinetiche. L’iniziativa, promossa dSport Service in collaborazione con la Chimera, sarà sviluppata attraverso quattordici lezioni della durata di quaranta minuti dove sarà possibile conoscere il variegato programma di specialità ospitate dall’impianto aretino e diversificate per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati.