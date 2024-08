Venezia 81 il programma del 29 agosto | protagoniste Angelina Jolie e Cate Blanchett

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) La 81ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema divede due grandi dive del cinema,, pronte a rubare la scena il 29con le loro attesissime performance.81: ildella giornata del 29con Maria e Disclaimerarriva in concorso con “Maria,” il nuovo film di Pablo Larraín che esplora la vita della leggendaria cantante lirica Maria Callas. Dopo aver raccontato le storie di Jackie Kennedy in “Jackie” e di Lady Diana in “Spencer,” Larraín completa la sua trilogia di ritratti di donne iconiche con questo film che promette di essere un viaggio intimo e affascinante nella complessa personalità di Callas, rivisitata durante i suoi ultimi giorni a Parigi negli anni ’70.