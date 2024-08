Tenta di rubare furgoni Scoperto e denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si era fatto visitare in ospedale poco prima ma, una volta dimesso, ha cercato diall’interno del parcheggio del Pronto soccorso del Maggiore di Lodi. Un 28enne cittadino di nazionalità tunisina, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è statoa piede libero perto furto aggravato dopo che la Squadra Mobile lo ha rintracciato e identificato come autore dei blitz avvenuti domenica sera. In pratica, un addetto alla vigilanza del nosocomio aveva notato un furgone, fermo al centro del parcheggio, con il quadro elettrico avviato e con segni di scasso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura i quali hanno appurato che altri tre veicoli erano stati oggetto dito furto, sempre con le medesime modalità.