Queer il nuovo film di Luca Guadagnino verrà distribuito da A24 negli USA | Entusiasti!

(Di giovedì 29 agosto 2024), ildi, con Daniel Craig, tratto da un romanzo dello scrittore William S. Burroughs, sarà, almenoStati Uniti, da A24; al momento non è noto se l’accordo preveda un’estensione in altri territori, fra cui l’Italia.presentato in anteprima il 3 settembre 2024, a Venezia, per poi uscire in sala nei mesi successivi. Tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Burroughs nel 1985,racconta la storia di William Lee, un solitario emigrato statunitense, che abbandona la sua solitudine esistenziale quando incontra Eugene (Drew Starkey), un giovane studente. Completano il cast Lesley Manville, Jason Schwartzman, Andra Ursuta, Michael Borremans e David Lowery. In un comunicato congiunto, Craig esalutano con soddisfazione l’intesa.