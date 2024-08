Incendio a Roma | fumo e cenere raggiungono il centro città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un vastoè divampato in via Monte Carnevale, generando una densa coltre diche, sospinta dal vento, ha raggiunto ildi. L’episodio, che ha creato allarme tra i cittadini, si è verificato nelle prime ore del pomeriggio. Dalle ore 12.15, i vigili del fuoco sono sul posto, in zona Muratella, impegnati nelle operazioni di spegnimento. A supporto delle attività di emergenza, sono intervenute anche le pattuglie del XII Gruppo della Polizia Locale Monteverde. Al momento, le fiamme stanno divorando sterpaglie, ma fortunatamente non si registrano danni a cose o persone. L’ha generato preoccupazione non solo per ilvisibile a chilometri di distanza, ma anche per la potenziale diffusione delle fiamme.