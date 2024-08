Firenze ladri in azione Borseggiano i turisti con la truffa del bagaglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 - Avvicinarsi, come se niente fosse, accanto alla vittima designata; poggiare un qualcosa di proprio sopra ciò che è entrato nel mirino del malintenzionato di turno e poi, con altrettanta “nochalance”, riprendere il proprio cammino. Ma non prima di aver afferrato l’oramai ben camuffato e nascosto oggetto del desiderio portandolo così via al legittimo proprietario o possessore. Sulla base dell’esperienza degli investigatori, si tratterebbe di un ben rodato modus operandi utilizzato molto spesso dai borseggiatori, ma ben noto anche alla polizia di stato che ieri mattina, alla stSanta Maria Novella, ha arrestato - per un fatto analogo - due cittadini di origine peruviana di 56 e 72 anni, già noti alle forze dell'ordine.