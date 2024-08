Uova contaminate dalla salmonella | ecco i marchi e i lotti contaminati e cosa fare

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il Ministero della Salute, tramite il suo sito web nella sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, ha dichiarato di aver effettuato 28 richiami difresche da allevamento a terra a scopo cautelativo, per il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da. Lesospette di contaminazione sono vendute dai seguenti: Delizie dal Sole di Eurospin, Lactis di Parmalat, Cascina Italia, Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad, Smart (vendute da Esselunga), Ovonovo e Del Campo. Lo stabilimento di produzione deidiè di Cascina Italia Spa, e si trova in via Campo Romano, a Spirano, in provincia di Bergamo (o di identificazione del centro di imballaggio: IT016064).