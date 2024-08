Scuola calendario 2024 2025 | si riparte tra il 5 e il 16 settembre A Natale 17 giorni di festa super ponte per il 1 maggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Non manca molto alla prima campanella dell’anno scolastico. L’apertura dei cancelli delle scuole varia da regione a regione, i primi a rientrare saranno gli studenti di Bolzano, il 5. A seguire, il Trentino Alto Adige, il 9, mentre l’11 torneranno ai ragazzi del Friuli Venezia Giulia. Dopo di loro, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e, il 12, Campania, Lombardia e Sardegna e Sicilia. Mentre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, le scuole apriranno più tardi, il 16. Ponti lunghi e diversidi riposo faranno felici gli studenti. Solo persono previsti 17di vacanza. Anche prima di, le pause non mancheranno, con treper ladi Ognissanti. Salta, invece, l’8 dicembre: l’Immacolata, infatti, cade nel weekend. Pasqua si lega al 25 aprile e al Primo