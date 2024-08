Incidente alla Cambrex Una perdita di ammoniaca ha coinvolto undici operai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024)sono stati valutati sul posto dai sanitari – e uno di loro è stato accompagnato in ospedale, in codice verde – in seguitofuoriuscita didiluita con acqua all’interno di uno stabilimento chimico-farmaceutico. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedìdi Paullo. Le persone coinvolte, a rischio d’intossicazione per l’accaduto, sono lavoratori dell’azienda, tutti uomini di età compresa fra i 22 e i 57 anni; di questi, un 27enne romeno, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Vizzolo Predabissi, per accertamenti. L’allerta è scattata poco dopo la mezzanotte al civico 39 di via Eugenio Curiel; sul posto, oltre al personale sanitario, carabinieri e vigili del fuoco. Nella mattinata di ieri l’episodio è stato oggetto di un confronto tra i vertici dell’azienda e l’amministrazione di Paullo.