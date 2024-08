Il Napoli con Lukaku | parlano Marco Barzaghi e Barbara Cirillo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto, giornalista di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni. “e Conte insieme può voler dire tanto per ilcon Conte può tornare ad essere il trascinatore dell’Inter dello scudetto. Il vero Big Rom non l’abbiamo più rivisto da quel momento, ma sono certo che il rapporto tra lui e Conte possa farlo tornare a quei livelli là. Conte, ai tempi dell’Inter, disse no a Leao e chiesead Ausilio. Il belga è un attaccante che va forte in progressione, poi col fisico fa salire la squadra e quest’anno tornerà ad essere il vero”. Il? Coniniziò a crescere Lautaro Martinez perchè il belga crea spazi, porta via i difensori e libera i compagni. Ilfa un salto in avanti e lotterà per lo scudetto”.