Gas domanda più alta dell’offerta | Rischio deficit entro il 2030

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lasul gas non si ferma e supera l’offerta. Il mercato però, nonostante la continua crescita, rimane fragile perché "gli obiettivi energetici per ilsono visibilmente fuori portata". A lanciare l’allarme di un equilibrio poco resistente è il Global gas report stilato dall’Igu – International gas union – insieme a Snam e Rystad energy. "L’aumento delladi energia in tutte le regioni e il livello insufficiente di investimenti nel gas e nell’energia pulita stanno mettendo al’offerta di energia globale", sintetizza il rapporto. Infatti, se laaumenta (+1,5% nel 2023 e un 2024 che va verso il +2,1%), come avvenuto negli ultimi quattro anni, "senza uno sviluppo aggiuntivo della produzione si prevede unglobale del 22%il". Per questo ecco la necessità, reale e urgente, di aumentare gli investimenti.