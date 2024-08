Dal governo un’altra sforbiciata alle pensioni | nel 2025 in arrivo un nuovo taglio alla rivalutazione degli assegni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ormai neanche stupisce più: sulleilè pronto a tagliare di. Per il terzo anno consecutivo. Tre tagli su tre manovre dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e con Giancarlo Giorgetti al Mef. Praticamente certo, infatti, è ildelladellein base all’inflazione. Anche per il, come avvenuto lo scorso anno, si interverrà per fasce. Lasarà piena solo per glipiù bassi, probabilmente quelli fino a quattro volte il minimo. Poi la percentuale scenderà, andando a ridurre – nonostante un’inflazione che quest’anno non è stata poi così elevata – la quota di adeguamento., Meloni e Giorgetti tagliano ancora: dagli anticipi Bisogna tagliare ancora, quindi. Si avvicina il terzo anno di fila di ridimensionamento delladelle. Tre su tre per Meloni.