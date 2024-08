Amalfi in piazza Municipio serata dance con Febbre italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nuovo appuntamento diSummer Fest. Stasera innel programma ladanzante ‘’. Il party show al via alle 22:30. Lo spettacolo live itinerante dedicato alla musicache farà ballare e cantare ripercorrendo i grandi successi della storia della musica made in Italy remixata in chiave, nasce dai creatori del format Nostalgia ’90. “Da una canzone, da un ricordo, nasce un’emozione – raccontano i promotori – L’idea era costruire uno spettacolo che partisse dalla Campania promuovendo la grande musicache ha fatto scuola nel mondo”. Dalle grandi hit di un’icona indiscussa come Raffaella Carrà, agli 883, Giuni Russo e tantissimi altri: quasi 500 canzoni, tutti grandi successi, remixati a ritmo, dagli anni ’50 ad oggi. “L’Amministrazione comunale è sempre molto attenta alle esigenze di tutte le fasce sociali”.