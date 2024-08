Vendi spesso abiti online? Fai attenzione con la nuova normativa rischi una multa salatissima

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) È stata approvata unadirettiva europea relativa allete, fenomeno sempre più in crescita: cosa prevede. L’e-commerce è divenuto un vero e proprio fenomeno che coinvolge miliardi di persone al mondo con crescite annuali considerevoli. Il termine indica il mercato, ossia le transazioni effettuate per l’acquisto o lata di beni e servizi tramite internet.te, quando possono scattare le sanzioni (Cityrumors.it)A crescere maggiormente negli ultimi anni, anche in Italia, è stata lata di oggetti usati da parte di privati, grazie alla nascita di piattaforme come Vinted e Wallapop che si sono aggiunte allo storico eBay. In molti, però, non sanno che per chi vende esistono delle precise regole fiscali e, in alcuni casi, potrebbero scattare delle sanzioni da parte del Fisco.