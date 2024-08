US Open 2024 Musetti | Si sono visti i miei miglioramenti nei momenti chiave

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo il successo in quattro set contro Reilly Opelka nel primo turno degli US, Lorenzoha parlato in conferenza stampa. Il carrarino ha spiegato: “Ci avevo perso tre volte su tre, e quando ho visto il sorteggio ero un po’ preoccupato perché è una bestia nera per molti e non sai mai cosa aspettarti da lui. Oggi la pazienza ha fatto la differenza, si è visto il mio cambio di mentalità e di atteggiamento. Lo scatto, rispetto al match di tre anni fa, si è visto neipiù caldi. Quella volta lui dominò il tie break mentre oggi neiho dominato io, ho giocato meglio neiimportanti e ho chiuso con freddezza. In quello credo di essere migliorato molto“. Il bronzo olimpico ha poi aggiunto: “Rianalizzando la partita un altro aspetto del mio gioco che credo di aver migliorato tanto rispetto a qualche anno fa è la risposta.