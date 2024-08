Szczesny si ritira a sorpresa dopo l’addio alla Juve | Il corpo è pronto ma il cuore non c’è più Il suo messaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Ho lasciato Varsavia, la mia città natale nel giugno del 2006 per unirmi all’Arsenal con un sogno: guadagnarmi da vivere con il calcio. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un viaggio di una vita”. Un percorso durato esattamente 18 anni: diciotto lunghe stagioni di successi, uscite a presa sicura e rigori parati. Anche pesanti. Oggi, Wojciechha annunciato il ritiro dal calcio giocato, e lo ha fatto sui social con un lungod’addio. “Non sapevo che avrei giocato per i più grandi club del mondo e rappresentato il mio paese 84 volte. Non sapevo che non solo mi sarei guadagnato da vivere con il gioco, ma che il gioco sarebbe diventato tutta la mia vita. Non ho solo realizzato i miei sogni, sono arrivato dove la mia fantasia non oserebbe nemmeno portarmi“.