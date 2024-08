Stipendi dei docenti | Valditara annuncia incrementi fino a 300 euro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Negli ultimi mesi, il tema dell’aumento deglideiè stato al centro del dibattito pubblico e politico. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, hato un incremento salarialea 300mensili per gli insegnanti italiani, una misura descritta come ‘senza precedenti’. Questo aumento rientra nel nuovo contratto scuola 2022-2024, il cui rinnovo è atteso entro la fine del 2024., aumento progressivo Secondo il ministro, l’aumento deglisarà graduale. Un primo incremento di circa 160lo si prevede per il 2024: seguiranno poi ulteriori aumenti che porteranno complessivamente a un incremento medio di 300al mese. Sindacati e associazioni di categoria hanno accolto questa misura con favore, sebbene molte organizzazioni ritengano che sia solo un primo passo verso una valorizzazione reale della professione del docente.