Sinner errore clamoroso | ha toppato di brutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 agosto 2024) Jannik, anche i campioni a volte possono sbagliare e quello che è successo ne è la dimostrazione: deve farsene una ragione. Ammettiamolo: fantasticare piace a tutti. E anche “ricamare”. Non in senso letterale, ma figurato. Adoriamo, per questo motivo, le narrazioni a volte romantiche che si fanno relativamente a fatti e rapporti di dominio pubblico. Non è tutto oro quel che luccica, però. Certe “cose” sono diverse da come appaiono, o comunque da come avevamo ipotizzato fossero. Che delusione per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itÈ il caso, ad esempio, dei due tennisti più chiacchierati della nuova generazione, vale a dire Carlos Alcaraz e Jannik. Sin da subito, rimasti orfani del mitico duo composto da Rafael Nadal e Roger Federer, ci siamo convinti del fatto che l’iberico e l’azzurro fossero i loro eredi naturali. E per certi versi è così.