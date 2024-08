Nudo e con la testa nel frigo Uomo trovato morto in casa mistero a Roma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Una strana e drammatica scena, quella che si sono trovati di fronte i sanitari del 118 in un appartamento di via di Santa Colomba a Fidene, in provincia di. Al suo interno, infatti, hannoil cadavere di undi 65 anni di origine tedesca, completamentee con laappoggiata all’interno delrifero dell’abitazione. I soccorsi sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un amico della vittima che ieri mattina, non avendo notizie del 65enne da diverse ore, si è preoccupato e ha dato l’allarme chiamando la Polizia. I soccorsi giunti nell’appartamento hanno potuto solo constatare il decesso dell’. Le prime informazioni emerse dall’analisi del corpo sembrerebbero escludere, almeno per ora, segni di violenza.