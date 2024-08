Incidente nell' Area di Servizio A14 | Autista Rimane Incastrato sotto il Camion dei Rifiuti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Teramo -a tarda mattinata di oggi, undi undeiè rimastocon una manoil veicolodi"Tortoreto Est" lungo la carreggiata nord dell'Autostrada A14. L’è avvenuto mentre l'uomo, impegnato in attività di controllo e manutenzioneil telaio del, ha avuto la mano bloccata tra le parti meccaniche del veicolo. I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti rapidamente sul posto. Utilizzando un pistone idraulico, sono riusciti a sollevare il telaio dele a liberare la mano dell'. Il personale del 118 di Teramo è arrivato poco dopo e ha prestato i primi soccorsi all'uomo, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo per le necessarie cure mediche.