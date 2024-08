Il ritorno sui banchi è caro Fino a 600 euro per i libri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Mancano 17 giorni alla prima campanella del nuovo anno scolastico e la corsa alle cartolibrerie è già iniziata. Zaini, quaderni e colori diventano a settembre praticamente un bene di prima necessità. Prima di tutto però, ci sono idi testo. "C’è stato un aumento del prezzo, più o meno del 3 o 4%. Quindi se prima un genitore per un ragazzo di prima media si ritrovava a pagare 310di, ora il costo è più o meno 330" dice il titolare della cartolibreria Centrale, Paolo Benedetti. E per il liceo, anche in questo caso c’è una crescita? "Sì, più o meno uguale al liceo ma con costi un po’ più alti. Si spende intorno ai 350per una prima normale, ma cambia ovviamente in base all’istituto. Ad esempio, quando si parla di liceo Classico, considerando la spesa necessaria per i due vocabolari di latino e greco si arriva a toccare quasi i 600".