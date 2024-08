Danso ha l’intesa con la Roma Kossounou all’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024)e Atalanta chiudono due importanti colpi per le loro rispettive difese. I giallorossi si assicurano dal Lens l’austriaco Kevin, mentre i nerazzurri l’ivoriano OdilonALLA: CIFRE E DETTAGLI I giallorossi continuano la loro campagna di rafforzamento in difesa trovando l’accordo con il Lens per il trasferimento di Kevin, centrale austriaco, classe 98, di grande esperienza internazionale avendo militato in Inghilterra, Germania e appunto Francia. Dopo la prima offerta respinta, laha rilanciato e, grazie anche alla volontà del giocatore, si è arrivati ad una chiusura positiva sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro.NUOVO DIFENSORE DELL’ ATALANTA Dea ancora protagonista sul mercato con l’acquisizione del difensore ivoriano, classe 2001, di proprietà del Bayer Leverkusen.