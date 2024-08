Coppa Italia serie D Soddisfatto dalla Civitanovese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) "La prestazione di domenica mi hain tutti i reparti e poi dobbiamo recuperare diversi giocatori". Lo dichiara Claudio Cicchi, dg della, a margine della vittoria contro la Fermana (3-1, ndr), valevole il passaggio del turno preliminare di. Nei 90 minuti, il team di Sante Alfonsi ha avuto la partita in controllo, chiudendo il primo tempo sul 2-0, per subire la rete ospite su punizione nel finale di gara (47’st). Allo scadere, però, Toccafondi ha ristabilito le distanze. "La squadra – analizza Cicchi – si è espressa al meglio: dopo un primo tempo passato all’attacco, nella ripresa si è pensato più a gestire il risultato. Ho apprezzato la reazione dopo la rete ospite e in generale ho visto carattere e determinazione".