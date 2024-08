Chi sono i portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024 | le carriere fenomenali di Ambra Sabatini e Luca Mazzone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Domani, mercoledì 28 agosto, a partire dore 20.00 si terrà la Cerimonia d’Apertura delledi. A Place de la Concorde sfileranno complessivamente 184 delegazioni tra cui quella italiana, che si presenta nella capitale francese per la 17ma edizione dei Giochi Paralimpici estivi con 141 atleti (70 uomini e 71 donne) impegnati in 17 discipline diverse. Il Comitato Paralimpico Italiano, per la cerimonia inaugurale di domani sera, ha optato per un doppioselezionando. Quest’ultimo, dal 2000 al 2008, ha preso parte a treconsecutive da nuotatore conquistando due argenti a Sydney per poi cambiare sport nel 2011 cimentandosi nel ciclismo. Con la handbike il 53enne nativo di Terlizzi è stato in grado di raggiungere traguardi straordinari, collezionando la bellezza di 6 podi totali tra Rio 2016 e Tokyo 2021.