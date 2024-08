Bari | Il mattino ha Lory in bocca da domani la mostra di 43 artisti dai balconi Terza edizione

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una grande festa d’arte offerta gratuitamente alla città: è ladellada balcone intitolata “Ilhain”, ideata nel 2022 e curata anno dopo anno da Francesco Paolo Del Re. Dal 28 agosto al 1 settembre la collettiva, che per il 2024 vede le opere di ben 43stagliarsi contro il cielo di, anima il popolare quartiere di Madonnella all’angolo tra via Dalmazia e via Spalato. Realizzata con il supporto organizzativo di Loredana Savino e Matteo De Napoli che su via Dalmazia abitano e sono collezionisti d’arte, lasi inaugura mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 19 ed è visitabile liberamente da chiunque passi per strada, a qualsiasi ora del giorno e della notte.