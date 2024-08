The Spot Kate Winslet protagonista della nuova serie thriller di A24

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024)sarà ladi Thescritta da Ed Solomon e prodotta da A24, con la collaborazione di 20th Century Studios; conseguentemente, il prodotto andrà in onda negli Stati Uniti su Hulu e con tutta probabilità, su Disney+ in Italia. La sinossi ufficiale, di cuiè anche produttrice attraverso la sua Juggle Productions, preannuncia una storia fatta di tensioni, misteri e segreti. Citiamo da Variety Quando una brillante chirurga () e suo marito, un insegnante, iniziano a sospettare che lei possa essere responsabilemorte di un bambino in un incidente con omissione di soccorso, la loro ricercaverità si trasforma in una spirale di sospetti crescenti e oscuri segreti. Questo mette alla prova la loro determinazione e il loro rapporto mentre affrontano la possibilità di colpe nascoste e tradimenti.