Pokémon TCG | annunciato Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti

(Di lunedì 26 agosto 2024) TheCompany International hache, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili(GCC), sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.porta con sé-ex Teracristal Astrali ancora più straordinari, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio. In questa espansione, i giocatori possono collezionare e giocare con carte ispirate al Bioterarium, un paradiso artificiale introdotto originariamente nell’espansione Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco per i videogiochi; potranno inoltre scoprire l’imponente Exeggutor di Alola-ex nella sua forma Astrale insieme ad altridi tipo Drago.