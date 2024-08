Liga seconda giornata | due su due per il Barcellona vincono anche Real e Altletico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 - Buona la prima e laper ildi Xavi che batte l'Atletico Bilbao e resta a punteggio pieno. Assieme ai catalani, in cima alla classifica c'èil Celta Vigo che nellaha battuto il Valencia per 3-1. Subito dietro le due di Madrid che, dopo i rispettivi pareggi all'esordio, hanno trovato la prima vittoria. La squadra di Ancelotti per 3-0 contro laValladolid, mentre quelli di Simeone contro la sorpresa della passata stagione Girona che però è a un solo punto, con 4 reti subite, dopo le prime due di campionato. Ripercorriamo tutti i risultati delladispagnola. Tutti i match dellaAd aprire il secondo turno disono i due anticipi del venerdì con il Celta Vigo che ne fa 3 al Valencia.