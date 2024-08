Incredibile | utente Windtre rimborsato con 20 assegni da 142 euro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024)ma vero: undella compagnia di telefonia mobileè statocon 20da 1,42, ma perchè? Un episodio alquanto insolito ha coinvolto un cliente del gestore telefonicoe la modalità di rimborso scelta dall’azienda per una questione legata alle bollette telefoniche. La vicenda prende le mosse dalla controversa decisione delle compagnie telefoniche, nel 2017, di modificare il ciclo di fatturazione dei servizi offerti, passando da una tariffazione su base mensile a una ogni 28 giorni. Questo cambiamento ha comportato l’emissione di tredici bollette all’anno invece delle consuete dodici, suscitando non poche polemiche e portando alcuni utenti a rivolgersi alle associazioni dei consumatori per vederci chiaro.risarcisce un-Ansa-Notizie.comTra questi vi è A.M.