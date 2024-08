Berrettini ha visto tutto | è rimasto solo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 26 agosto 2024) La confessione inaspettata di Matteoha spiazzato il popolo del tennis: non si parla d’altro che di questo. Per lungo tempo si è pensato che Matteoe Jannik Sinner non si sopportassero. Che l’altoatesino, molto prima di ascendere al trono, fosse “geloso” dei successi del collega romano. E che il finalista di Wimbledon 2021, dal canto suo, avesse poi iniziato a patire il giovane barone rosso che gli aveva rubato il titolo e lo scettro di numero 1 d’Italia. Matteoha difeso Jannik Sinner senza se e senza ma (LaPresse) – Ilveggente.itIl loro rapporto, in realtà, è stato idealizzato in malo modo sin dal principio. Non saranno migliori amici, essendo comunque rivali all’interno del Tour, ma i due azzurri hanno dimostrato in più occasioni di rispettarsi e stimarsi tantissimo.