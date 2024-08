Aeroporti al collasso | conviene volare solo in un giorno della settimana

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono state settimane complicate per i viaggiatori. Treni e aerei in costante ritardo. Il consiglio dell’esperto: “Ecco quando” L’estate si avvicina alla conclusione e per quanto riguarda i trasporti non è stato assolutamente un periodo facile. Conosciamo tutti i ritardi che si sono registrati sul trasporto ferroviario a causa di guasti e lavori per migliorare la linea. Ma non sono state settimane facili anche per quanto gli aerei. Ritardi e cancellazioni dei voli sono iniziati alla fine di giugno e proseguiti per luglio e agosto e il rischio è che tutto si possa confermare anche a settembre. Estate difficile per il traffico aereo (Pixbay) – cityrumors.itPer questo motivo sono diversi i consigli su come viaggiare per evitare disagi.