Thiago Motta la risposta che fa calare il gelo in sala | stronca il giornalista e se ne va

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Non ci sono solo Federico Chiesa e gli altri esuberi di lusso a tenere banco nella Juventus. Alla Continassa, dopo il bel 3-0 dell'esordio contro il Como, si pensa solo e soltanto al calcio giocato, con la trasferta di Verona di lunedì sera bel banco di prova per testare le ambizioni bianconere. Misterha già pronta la formazione per affrontare l'Hellas, autentica sorpresa della prima giornata di Serie A grazie al clamoroso 3-0 contro il Napoli di Antonio Conte. E in quella formazione, ancora una volta, non ci saranno i brasiliani Danilo e Douglas Luiz.