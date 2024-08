L’assessore Francesca Maletti | Ho un approccio costruttivo e dico sempre ciò che penso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Il cane, una meticcia di nome Dana, pretende attenzioni: mentre la vicesindaca è impegnata nella conversazione abbaia. E d’altronde probabilmente sa che la sua affezionatissima padrona si deve occupare, sulla base delle deleghe ricevute, anche di Benessere animale. Una delle tante novità di questa estate insolita per: ad agosto, con il sindaco Mezzetti in ferie in Trentino, si è divisa tra il lavoro in città e qualche mezza giornata di relax nel suo buen retiro di Faeto., la Regione le stava stretta, non ha neanche riprovato a ricandidarsi, aveva bisogno di qualcosa di più operativo? "L’esperienza in Regione è stata nel complesso positiva, un po’ difficoltosi i primi anni. Siamo partiti in piena pandemia e tutto si svolgeva online.