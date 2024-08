Golf Frederic Lacroix si aggiudica il Danish Championship grazie ad un super ultimo round

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Iisti del DP World Tour si mettono alle spalle l’appuntamento settimanale concludendo il quarto e decisivodel(montepremi 2,5 milioni di dollari). L’evento nato nel 2014 e conosciuto fino a qualche stagione fa con il nome di Made in Himmerland finisce nelle mani di. Il transalpino gela i padroni di casa siglando uno straordinariogiro. Per il transalpino tornata da -6 bogey free che lo issa in prima posizione con lo score complessivo di -14 (270 colpi).approfitta della giornata no dei suoi rivali più prossimi chiudendo con ben 4 lunghezze di margine sul connazionale Romain Langasque (foto) e sul danese Lucas Bjerregaard. Festa francese completata dal quarto posto a -9 di David Ravetto, e dal quinto a -8 di Adrien Saddier.