’FiesoleInsieme’ Cena sotto le stelle a San Francesco

(Di domenica 25 agosto 2024) Preparativi iniziati e iscrizioni già aperte per FiesoleInsieme, la tradizionaleleorganizzata dalla Pro Loco Fiesole . La serata, che quest’anno è all’ottava edizione, si terrà giovedì 19 settembre nella splendida cornice offerta dal convento di San. Lasarà preceduta da una visita guidata in spazi solitamente chiusi al pubblico. Seguirà l’aperitivo con pizzette e tartine varie. Lasarà servita nel giardino panoramico davanti alla chiesa o , in caso di maltempo, nei locali del refettorio del convento. Il menu prevede un primo vegetariano, peposo con patate, panna cotta per dolce. Tutte le pietanze saranno cucinata dai soci. Il costo della serata è 30-35 euro. Il ricavato sarà destinato alle iniziative che l’associazione offre gratuitamente alla cittadinanza nel corso dell’anno, fra cui il carnevale e il festival dello Joga.