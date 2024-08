Sparnelli | Osimhen via In arrivo altri tre top player

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024) L’ex addetto stampa del Napoli, Massimo, rivela: “Lukaku è fatto. Arriverannotre calciatori fortissimi esarà ceduto”. Il mercato del Napoli si infiamma con l’imminente di Romelu Lukaku e le parole di Massimo, ex addetto stampa del club azzurro, che annuncia ulteriori colpi in entrata.ha dichiarato sui social: “Ho parlato di Lukaku quando è arrivata la firma, non mi sbilancio mai prima. Ora dico anche che arriverannotre calciatori fortissimi esarà ceduto”. L’operazione Lukaku è definita, con il Napoli pronto a investire circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il belga non vede l’ora di riabbracciare il suo mentore, Antonio Conte. Tuttavia, le parole disuggeriscono che il mercato del Napoli non si fermerà qui.