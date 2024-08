Pd | Mori ‘è la vera alternativa alle destre reazionarie’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago (Adnkronos) – “Il Partito Democratico rappresenta lareazionarie, a quelle forze che vorrebbero riportare indietro l?orologio della storia, minando i diritti, la solidarietà, e la coesione sociale che con tanta fatica stiamo ancora costruendo”. Lo ha detto Roberta, portavoce della Conferenza nazionale delle Donne democratiche, a margine della festa nazionale dell?Unità ‘Costruire l?’ a Reggio Emilia.“La politica deve tornare ad essere uno strumento di emancipazione, un mezzo per dare voce a chi non ne ha, per difendere i diritti di tutti, per costruire una società più equa e solidale. E in questa battaglia, il protagonismo femminile non è un dettaglio: è una necessità. Le donne sono state e devono continuare ad essere al centro del cambiamento”, ha aggiunto.