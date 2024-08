F1 per la Ferrari compare già lo spettro del dover pensare all’anno prossimo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) “Siamo davanti alle due, che a Montecarlo avevano vinto il Mondiale” aveva detto Fernando Alonso lo scorso 8 giugno, commentando il risultato delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nelle quali il veterano spagnolo aveva chiuso al sesto posto, mentre le Rosse si erano attestate in sesta fila. Sarà stato sfacciato, scomodo, corrosivo, politicamente scorretto, pungente, trash talker e tutto quello che volete. Però gli si può dare torto? Dopo Monaco, da Maranello arrivavano proclami entusiasti – rilanciati e rinforzati da una compiacente grancassa mediatica – nonostante sia risaputo come il budello del Principato non faccia testo in termini agonistici. È una pista sui generis, lo sanno anche i guard-rail. Eppure, subito dopo l’appuntamento monegasco, era partito il cancan della “in lotta per qualcosa di più del Mondiale Costruttori”.