ULTIM’ORA Romano | Lukaku-Napoli è fatta il Chelsea accetta l’offerta del Napoli!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Fabriziorivela l’accordo verbale traper. Trasferimento definitivo. Contratto triennale fino al 2027. Ilha finalmente chiuso l’affare Romelu. Secondo Fabrizio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ilhato l’ultima offerta del club azzurro.ha condiviso l’esclusiva su X: “Romelual, ci siamo! Accordo verbale raggiunto tra i club. Iluna cifra fissa di 30 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni, per un pacchetto totale potenziale di 45 milioni di euro. Trasferimento definitivo mediato da Ali Barat per Epic Sports.firmerà un contratto triennale con ilfino al 2027.” Questa notizia segna la conclusione di una lunga saga di mercato che ha tenuto in sospeso i tifosi delper settimane.