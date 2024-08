Softball | Saronno doppia vittoria e finale di Cup Winners Cup 2024 raggiunta mentre piove su Haarlem

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non c’è bisogno di aspettare Les Pharaons-per dire che l’Inox Teamgiocherà ladella Coppa delle Coppe, alias CupCup nella sua accezione inglese, è indella competizione continentale. Un cammino, quello del club tricolore, di davvero alto livello e che ha il suo compimento oggi in grande stile. Alla mattina, infatti, proprio contro le transalpine arriva un successo di chiarissime dimensioni, un 16-3 che ha anche il privilegio dell’attivazione della manifesta al quinto inning. C’è lotta solo nel primo. Inizialmente la difesa di Les Pharaons compie un’autentica opera di autosabotaggio: su lancio pazzo segna Dayton, lo fa Brugnoli via base su ball a basi piene e, tanto per cambiare, con la stessa situazione Armirotto viene colpita e arriva il 3-0.