(Di venerdì 23 agosto 2024) “L’organizzazione del G7 asta procedendo bene: ci sono tutti i presupposti per offrire a tutti una bella cartolinainsieme alla dimostrazione di essere capaci di ospitare unevento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, oggi a, in provincia di Avellino, dove DonatoriNati e PetraStrumilia hanno rinnovato questa mattina il consueto appuntamento estivo con la raccolta straordinaria di sangue e plasma. Il summit dei ministri dell’Interno si svolgerà dal 2 al 4 ottobre nella località della media Valle del Calore, sede di un importante parco archeologico di epoca romana., giunto in mattinata a Piestornina, paese dove è nato suo padre, ha poi sottolineato l’importanza delle donazioni di sangue (lui stesso l’ha donato), di diffondere la cultura del dono e della sinergia tra istituzioni e volontariato.