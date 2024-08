Gundogan | Non volevo lasciare il Barcellona ma se può aiutare il club finanziariamente lo faccio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilkaydice addio aldopo una sola stagione. I problemi finanziari delhanno influito sulla sua partenza.saluta il: «Nonandarmene, ma se puòil, lo» Su Instagram ha scritto: Dopo solo un anno è già il momento di salutarsi. Sono venuto qui per affrontare una nuova, entusiasmante sfida, ed ero pronto per questo. Ho dato tutto, lottando per la squadra nel miglior modo possibile in una stagione difficile. Non vedevo l’ora dii miei compagni. Ora vado via in una situazione difficile, ma se la mia partenza puòil, questo mi rende un po’ meno triste. Tuttavia, è stata un’esperienza incredibile, con alti e bassi. Ho sempre voluto giocare nel Barça, e mi porto dietro momenti che ricorderò per tutta la vita. Vi auguro il meglio per la stagione in corso e per il futuro.