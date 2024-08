Caso diritti tv Gravina attacca Balata | la lettera inviata ai 20 club di Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo le dichiarazioni del presidente della Lega di B, Mauro, secondo il quale “qualcuno nel governo del calcio italiano dovrà rendere conto di quanto accaduto in questi mesi sulla vicendatv“, il numero uno della Figc, Gabriele, ha risposto con unafatta pervenire anche ai 20dellaB. Nella suaha ribadito come l’affermazione disia “di totale infondatezza“, sottolineando come la Legge Melandri e lo statuto “stabiliscono che la commercializzazione deiè competenza e responsabilità esclusiva della Lega“.ha poi affrontato un’altra questione sollevata dache riguarda le competizioni internazionali e come queste erodano di fatto i tornei domestici, ribadendo come la Lega di B faccia parte dell’associazione europea che ha “condiviso il progetto delle nuove coppe“.