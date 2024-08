Robert Kennedy si ritira e appoggia Trump | la svolta che può cambiare le presidenziali americane

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024)junior, figlio di Bob, candidato indipendente alle, domani annuncerà ufficialmente il suo ritiro e l’appoggio a Donald. La notizia, che era circolata nella giornata di ieri, è stata confermata da alcuni media americani e può imprimere unaalla lotta tra il candidato repubblicano e Kamala Harris, considerato cheera indicato in tutti i sondaggi con un consenso variabile tra l’8 e il 10%. L’annuncio dijr domani in Arizona Il figlio di Bob(assassinato il 1968 proprio mentre correva per la Casa Bianca, cinque anni dopo l’omicidio del fratello, il presidente John a Dallas) dovrebbe annunciare il suo ritiro domani, venerdì 23 agosto, nel corso di un comizio in Arizona. Secondo Cnn e New York Times,jr farà l’endorsment verso Donalde potrebbe fare parte della sua squadra di governo.