Dai braccianti alle badanti il caporalato dilaga ma il governo resta immobile

(Di giovedì 22 agosto 2024) Che raccolgano ortaggi o si occupino di anziani importa poco. Ciò che conta è che facciano fare i soldi ai caporali che li sfruttano. Solo oggi gli inquirenti hanno scoperto e bloccato due casi di “sistematico sfruttamento di lavoratori” stranieri”. Un solo caporale ha sfruttato oltre mille lavoratori Il primo a Lodi, dove il Gip ha disposto il divieto per un anno di esercitare l’attività imprenditoriale per il titolare di un’azienda agricola. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i reati contestati. Per gli investigatori, “l’imprenditore” tra il 2017 e il 2023 avrebbe sfruttato 1054 lavoratori, irregolari, per la coltivazione e raccolta di ortaggi.