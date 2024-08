Centro prelievi Asl da lunedì apre al Baldaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 – Aprirà26 agosto il nuovodella Asl Toscana Sud Est nei locali soprastanti il parcheggioe che raccoglierà al proprio interno le attività dei due Centridella Asl: quella del distretto di via Guadagnoli, che dall’autunno sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione, e quella dell’Ospedale San Donato di Arezzo (finora al piano terra del 5° settore). L’apertura del nuovoalè stato possibile grazie ad una stretta sinergia e collaborazione tra l’Azienda USL Toscana Sud Est ed il Comune di Arezzo. L’amministrazione comunale ha, infatti, messo a disposizione dell’Azienda USL i locali di sua proprietà per destinarli ad attività sanitaria, in un punto strategico e facilmente accessibile della città, nonché dotato di un ampio parcheggio interrato.