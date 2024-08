Calcio Promozione Lissone compra tanto | ecco l’ex Inter Eguelfi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) È la classica ciliegina sulla torta di un mercato che definire importante è poco. Cambia volto l’AC, società e giocatori, praticamente tutti. Molti provengono dalla Luciano Manara, neopromossa in Eccellenza, poi c’è chi come Matteoche ha un passato molto recente tra i professionisti e che nel mese di agosto ha sposato l’ambizioso progetto targatoper provare a far fare il definitivo salto di qualità agli azzurri nell’iper-competitivo girone B, dove per primeggiare quest’anno serve il massimo., milanese classe 1995, si forma nel settore giovanile dell’che nella stagione 2014/15, dopo la Primavera, lo manda a farsi le ossa in Serie C prima a Prato e poi a gennaio a Savona. In tutto colleziona 16 presenze. L’anno dopo va alla Cremonese per poi tornare nel girone di ritorno a Prato dove gioca praticamente titolare fino a giugno.