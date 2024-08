Azienda del lodigiano sfrutta mille braccianti indagato titolare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - La GdF di Lodi, su delega della locale procura, ha notificato aldi un'agricola delil divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per la durata di un anno nell'ambito di un'indagine per caporalato. Dagli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme gialle con la collaborazione dell'Inps è il sistematico ricorso all'utilizzo di manodopera irregolare per la coltivazione e raccolta di ortaggi. Ai lavoratori, pressoché tutti di origine extracomunitaria, sarebbero state imposte ore di lavoro ben superiori alle 169 mensili previste dal contratto nazionale di lavoro per la categoria. Inei mesi della raccolta avrebbero lavorato senza la possibilità di fruire di permessi o riposi, mediamente per un numero di ore mensili pari al doppio di quelle previste da contratto, con punte fino a 512 ore mensili.