Arpaise tra ‘Lucciole e Stelle’ | inaugurazione della casetta del libro e lezioni di riciclo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA partire dal weekend di Sabato 24 e Domenica 25 Agosto ad, ricco il cartellone di eventi per vivere l’ultima parte di estate, insieme alla comunità locale e a coloro che vengono da lontano, tanti gli appuntamenti per questi due giorni vi aspettano, per poi riprendere il 31 Agosto e il 1 Settembre e nel corso delle serate i presenti potranno degustare i prodotti tipici del territorio negli stand gastronomici a curaPro Loco. Di seguito l’annuncio dell‘Amministrazione Comunale diguidata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi: Tutto pronto per la XXI edizione dell’ormai storica kermesse “Tra Lucciole e Stelle”. Di seguito i quattro appuntamenti previsti in collaborazione con La Pro Loco Generoso Papa APS.