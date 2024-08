Una Arianna Meloni anche alla Casa Bianca Toh la coincidenza che zittisce la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Due pesi e due misure. È proprio il caso di dirlo parlando di, la sorella della Premier su cui da giorni si parla di un ipotetico traffico di influenze illecite per il suo attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato. C'è chi parla addirittura di "parentocrazia", come il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dimenticando forse che la sorella del Presidente del Consiglio non riveste alcun ruolo nell'esecutivo. Ma forse non c'è tanto da stupirsi se qui in Italia ogni scusa è buona per incolpare la premier di qualche misfatto. Come scrive Il Giornale lo abbiamo già visto in passato, quando un servizio televisivo targato Striscia La Notizia mandò in onda il dietro le quinte del compagno Andrea Giambruno.